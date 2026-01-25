Lazio, Marusic: "Dobbiamo guardare a tutte le gare come una finale. Serve più cattiveria"

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, il difensore biancoceleste Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non abbiamo fatto la gara perfetta - sottolineano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. Nel primo tempo abbiamo regalato tanti palloni. Situazione difficile per noi ma dobbiamo rimanere uniti e possiamo uscire più forti da questa situazione.

Romagnoli? Non era facile per lui, è un grande giocatore e vediamo in questi giorni cosa decide la società. Non è stata una settimana semplice, abbiamo parlato tanto dopo il ko contro il Como e abbiamo preparato questa partita al meglio contro il Lecce. La cosa positiva è non aver preso gol anche se non abbiamo creato molte occasioni da gol, qui dobbiamo migliorare tanto.

Dobbiamo guardare a tutte le gare come una finale. A inizio campionato lo avevo detto, quando si gioca una volta a settimana non ci sono alibi. Dobbiamo entrare in campo con più cattiveria e tornare a vincere".