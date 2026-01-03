Lazio, mercato sbloccato. Ma in uscita: pronti via, 60 milioni in cassa per Lotito

La Lazio è libera di muoversi sul mercato, ma non lo sta facendo nella direzione che in molti si aspettavano. I biancocelesti non hanno potuto operare in estate, a causa del mancato rispetto dei tre indicatori economici della FIGC. Un blocco che Claudio Lotito ha sempre contestato, e che ora è terminato, ma che nella bella stagione ha fatto sì che il presidente biancoceleste, non potendo sostituirli, blindasse i principali big alla corte di Maurizio Sarri.

Ora che le danze sono riaperte, la Lazio si muove eccome, ma in uscita. Il primo è stato Valentin Castellanos: il Taty è arrivato oggi a Londra e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore del West Ham, nell’ambito di un’operazione da 30 milioni di euro. La stessa cifra che la società biancoceleste potrebbe incamerare se andasse a dama - e, come vi abbiamo anticipato, ci sono ottimi spiragli in tal senso - la cessione di Mateo Guendouzi al Fenerbahçe. La somma è facile da ottenere: 60 milioni di euro in pochi giorni.

In entrata… Meno attivo, almeno per ora, il calciomercato laziale sul fronte degli acquisti. Come vi abbiamo raccontato, si va raffreddando la pista che dovrebbe portare Sarri a riabbracciare Lorenzo Insigne, il principale oggetto del desiderio del tecnico toscano. A centrocampo, nel mirino c’è Giovanni Fabbian. Facile immaginare che Sarri, prossimo a perdere due dei giocatori maggiormente impiegati finora, chieda qualcosa di più alla sua dirigenza.