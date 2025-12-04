La Roma ha un piano per Yuri Alberto: l'attaccante del Corinthians è finito nel mirino

La Roma avrebbe voluto riportare in Italia Joshua Zirkzee, ma il Manchester United si è messo in testa di accettare solamente la cessione a titolo definitivo e rifiuta quindi l'idea del prestito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al di là di Giacomo Raspadori, il direttore sportivo Frederic Massara starebbe avanzando a fari spenti su Yuri Alberto, centravanti che il Corinthians valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

I giallorossi avrebbero già incontrato gli agenti del calciatori e l'interesse è reciproco, tant'è che dopo il primo incontro avvenuto alla fine di novembre, in Brasile sono sicuri che lo scoglio economico possa essere superato senza grandi difficoltà. L'idea è quella di trovare un accordo che faciliti pure gli italiani, desiderosi di portarlo in Serie A. Occhio pure ad Arnaud Kalimuendo, che però costa 30 milioni di euro e veste la maglia del Nottingham Forest.

Un altro pregio di Yuri Alberto è che dovrebbe avere anche il passaporto italiano e le diplomazie sono al lavoro per constatare l’effettiva possibilità di un tesseramento da comunitario, non essendo disponibili altri slot nella Roma dopo gli arrivi estivi di Wesley e Bailey. Infine c'è da sistemare un dettaglio legato al futuro: la Roma sta provando a legare la permanenza al raggiungimento del quarto posto, mentre i brasiliani direbbero sì al riscatto solo in caso di prestito oneroso.