Inter, il puzzle mercato e la Cremonese. Chivu non vuole cali di tensione

Il mercato dell’Inter rimane un rebus. Ci sono vuoti da colmare e tasselli da inserire come un puzzle. E il tempo rimasto è ormai poco. Qualcosa dovrà accadere perché il lavoro di Cristian Chivu è sotto gli occhi di tutti, ma la rosa va puntellata per alzare il livello nel rush finale della stagione, tra lotta per lo scudetto e Champions League da onorare. Questo è il periodo dell’anno in cui le trattative rischiano di prendere il sopravvento sul campo. Chivu vuole che i giocatori indossino il paraorecchie per non ascoltare le chiacchiere e le notizie, anche se il telefono dei procuratori squilla. Il campanello d’allarme per l’Inter invece si chiama Cremonese, squadra in crisi di risultati e a caccia di riscatto.

All’andata la partita è stata quasi a senso unico, con un 4-1 che non ha ammesso repliche. Allo Zini sarà tutt’altra partita, con interpreti diversi rispetto al match di Dortmund. La squadra di Davide Nicola non vince dal 7 dicembre scorso e nelle ultime otto partite ha raccolto solo tre punti. “Indubbiamente sfidiamo dei marziani, conosciamo bene la capacità che l'Inter ha di essere squadra, le risorse a sua disposizione e sappiamo che partita ci aspetta. Ma, come dico ai ragazzi, è in momenti del genere che si costruisce la mentalità vincente per raggiungere l'obiettivo. In questo momento l'Inter rappresenta la possibilità di superare il livello di attenzione e aggressività, oltre a fare una partita importante a livello organizzativo. L'avversario ce lo impone". Così ha parlato l’ex tecnico del Cagliari, mentre non c’è stata la conferenza pre partita dell’allenatore rumeno.

Davanti Pio Esposito guiderà l’attacco con Lautaro Martinez, ma gli osservati speciali saranno Sommer e Luis Henrique, oltre a Frattesi se scenderà in campo dal primo minuto nonostante le voci di mercato. Il portiere svizzero deve dare garanzie, il brasiliano invece vive ancora con l’ombra di Dumfries addosso, insieme a quella di Diaby e Norton Cuffy, entrambi candidati a vestire il nerazzurro.