Lecce, con il Torino appuntamento da non fallire. Ora contano i risultati

Il Lecce si prepara a scendere in campo in trasferta contro il Torino nel lunch match odierno.

Partita da non sbagliare

Un appuntamento che i giallorossi non possono fallire, alla luce della posizione in classifica e del delicato momento della stagione. Sicuramente, i risultati raccolti nel mese di gennaio non sono stati soddisfacenti. Due pareggi e quattro sconfitte in questo avvio di 2026 hanno portato la formazione salentina a scendere pericolosamente in classifica, arrivando a una sola lunghezza sulla zona rossa.

Cambio di marcia

Si impone una scossa in casa giallorossa, perché il trend si è fatto pericolosamente negativo. Gli uomini di Eusebio Di Francesco devono provare ad alzare il passo, perché 18 punti in 22 partite rappresentano una media troppo bassa in prospettiva. Lo stesso tecnico giallorosso ha sottolineato come, ora più che mai, sia necessario ripartire sì dalle prestazioni, abbinando però i risultati. Andando alla ricerca di un successo da ben sette partite.

Mercato senza scosse

Parallelamente al campo, scorrono le vicende del mercato. Un mercato senza scosse in questi ultimi giorni, durante i quali l’area tecnica giallorossa è stata prevalentemente impegnata a sfoltire una rosa che si era fatta troppo numerosa. Nell’ultima settimana, sono arrivati gli addii di Guilbert, Kaba, Pierret e Maleh e nelle prossime ore ci sarà quello di Kouassi. In attesa di scoprire i nuovi Fofana e Ngom, è già entrato appieno negli schemi di squadra Gandelman, sempre schierato titolare sin dal suo arrivo. In attesa del rientro dell’infortunato Berisha, l’uomo in grado di dare quella fantasia offensiva che spesso manca alla squadra.