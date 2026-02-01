Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affare

Ore caldissime in casa Roma nella corsa all’esterno sinistro di piede destro richiesto da Gian Piero Gasperini. Preso atto delle difficoltà per arrivare a Christopher Nkunku e Kamaldeen Sulemana, nella giornata di ieri Frederic Massara ha deciso di virare definitivamente su Bryan Zaragoza, classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito al Celta Vigo. Lo spagnolo gode di grande stima all’interno di Trigoria ed è ritenuto il profilo ideale per completare il reparto offensivo giallorosso.

Roma su Bryan Zaragoza, oggi giornata decisiva: il punto sulla trattativa

La trattativa si è accesa nel giro di poche ore: la Roma ha infatti raggiunto rapidamente l’accordo con il calciatore e incassato il via libera del Celta Vigo, che riceverà un indennizzo per l’interruzione anticipata del prestito. Non a caso, Zaragoza non è stato convocato dal tecnico Claudio Giraldez per la sfida odierna contro il Getafe. La giornata di oggi si preannuncia decisiva, con Massara al lavoro per chiudere anche l’intesa con il Bayern Monaco, favorevole a un’operazione sulla base di un prestito oneroso da due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 complessivi. Una volta trovata la quadra definitiva, partiranno le ultime formalità burocratiche per portare l’esterno nella Capitale nel più breve tempo possibile.

Roma su Bryan Zaragoza, i suoi numeri stagionali

In questa stagione Zaragoza si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni offensive del Celta Vigo. Tra LaLiga ed Europa League ha collezionato 26 presenze complessive, mettendo a referto due gol e due assist in 1.420 minuti giocati. Numeri che fotografano un profilo in piena crescita e che, sotto la guida di un tecnico esperto come Gasperini, potrebbero conoscere un’ulteriore e significativa impennata.