Lotito: "Lazio inscalabile, ho io i due terzi. Mercato? Fiduciosi verso la nuova commissione"
TUTTO mercato WEB
Torna a parlare Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è stato intercettato dai cronisti de Il Messaggero a margine dell'incontro in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana.
A Lotito viene chiesto, come di consueto, del destino del club biancoceleste: "La Lazio non è in vendita, non mai ricevuto un'offerta e comunque è insacalabile, perché ho io i due terzi". Il numero uno della Lazio definisce "ingiusto" il blocco del mercato in entrata voluto dalla COVISOC in estate, a causa dello sforamento dell'indice che Lotito chiama "di liquidità o di stupidità". E poi aggiunge: "La nuova Commissione di controllo darà il riscontro, noi siamo fiduciosi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile