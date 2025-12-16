Lotito: "Lazio inscalabile, ho io i due terzi. Mercato? Fiduciosi verso la nuova commissione"

Torna a parlare Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è stato intercettato dai cronisti de Il Messaggero a margine dell'incontro in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana.

A Lotito viene chiesto, come di consueto, del destino del club biancoceleste: "La Lazio non è in vendita, non mai ricevuto un'offerta e comunque è insacalabile, perché ho io i due terzi". Il numero uno della Lazio definisce "ingiusto" il blocco del mercato in entrata voluto dalla COVISOC in estate, a causa dello sforamento dell'indice che Lotito chiama "di liquidità o di stupidità". E poi aggiunge: "La nuova Commissione di controllo darà il riscontro, noi siamo fiduciosi".