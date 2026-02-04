Olimpico deserto sia a Torino che a Roma: 23ª giornata, peggior dato stagionale sul pubblico

Le contestazioni dei tifosi di Torino e Lazio portano le gare della 23ª giornata del campionato di Serie A a far registrare il peggior dato stagionale per quanto riguarda l’affluenza del pubblico allo stadio. È quanto emerge dall’approfondimento condotto dai colleghi di Calcio e Finanza.

Erano circa 6 mila gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino, mentre l’Olimpico di Roma ha offerto uno spettacolo ancora più desolante, con appena 4 mila presenti. A completare il quadro, l’assenza di gare casalinghe di Inter e Milan, a causa dell’indisponibilità dello stadio San Siro per le cerimonie legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

In particolare, per la prima volta in questo campionato, l’ultima giornata è scesa sotto un totale di 200 mila spettatori presenti allo stadio.