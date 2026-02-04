Serie A, la Flop 11 della 23ª giornata: difesa del Bologna da incubo, male l'attacco della Roma

Formazione da incubo, questa quella della 23ª giornata di Serie A che vede due protagoniste su tutte, il Bologna e la Roma. Per quanto riguarda il club allenato da Vincenzo Italiano è la difesa il reparto sotto accusa nella sconfitta subita dal Dall'Ara contro il Milan. Nel mirino della critica Juan Miranda e Nicolò Casale, con il primo autore di un grave errore ad inizio ripresa che ha spalancato le porte al terzo gol del Milan firmato Rabiot. A completare il reparto Honest Ahanor dell'Atalanta, espulso dopo 8 minuti nella gara con il Como, e Marin Pongracic della Fiorentina, in costante difficoltà contro il Napoli.

A centrocampo debutto da dimenticare per Hans Nicolussi-Caviglia con il Parma, male anche Nico Paz, che si è fatto ipnotizzare da Carnesecchi, e Neil El Aynaoui, in costante affanno contro i centrocampisti dell'Udinese. Il Marocchino non è l'unico della Roma ad aver fallito l'appuntamento, davanti Donyell Malen e Matias Soulé non sono riusciti a rendersi pericolosi con l'Udinese. Completa il reparto offensivo Amin Sarr, sprofondato a Cagliari con il suo Hellas

Simone Scuffet (Pisa) 7

Juan Miranda (Bologna) 4

Nicolò Casale (Bologna) 4,5

Honest Ahanor (Atalanta) 4

Marin Pongracic (Fiorentina) 4,5

Hans Nicolussi-Caviglia (Parma) 5

Neil El Aynaoui (Roma) 5

Nico Paz (Como) 5

Amin Sarr (Hellas Verona) 5

Donyell Malen (Roma) 5

Matias Soulé (Roma) 5