Serie A, la Flop 11 della 23ª giornata: difesa del Bologna da incubo, male l'attacco della Roma
Formazione da incubo, questa quella della 23ª giornata di Serie A che vede due protagoniste su tutte, il Bologna e la Roma. Per quanto riguarda il club allenato da Vincenzo Italiano è la difesa il reparto sotto accusa nella sconfitta subita dal Dall'Ara contro il Milan. Nel mirino della critica Juan Miranda e Nicolò Casale, con il primo autore di un grave errore ad inizio ripresa che ha spalancato le porte al terzo gol del Milan firmato Rabiot. A completare il reparto Honest Ahanor dell'Atalanta, espulso dopo 8 minuti nella gara con il Como, e Marin Pongracic della Fiorentina, in costante difficoltà contro il Napoli.
A centrocampo debutto da dimenticare per Hans Nicolussi-Caviglia con il Parma, male anche Nico Paz, che si è fatto ipnotizzare da Carnesecchi, e Neil El Aynaoui, in costante affanno contro i centrocampisti dell'Udinese. Il Marocchino non è l'unico della Roma ad aver fallito l'appuntamento, davanti Donyell Malen e Matias Soulé non sono riusciti a rendersi pericolosi con l'Udinese. Completa il reparto offensivo Amin Sarr, sprofondato a Cagliari con il suo Hellas
Simone Scuffet (Pisa) 7
Juan Miranda (Bologna) 4
Nicolò Casale (Bologna) 4,5
Honest Ahanor (Atalanta) 4
Marin Pongracic (Fiorentina) 4,5
Hans Nicolussi-Caviglia (Parma) 5
Neil El Aynaoui (Roma) 5
Nico Paz (Como) 5
Amin Sarr (Hellas Verona) 5
Donyell Malen (Roma) 5
Matias Soulé (Roma) 5
