Lazio, occhi in Ligue 1: Tsitaishvili occasione a parametro zero

La Lazio guarda alla Ligue 1 per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato t, il club biancoceleste ha messo nel mirino Giorgi Tsitaishvili, esterno offensivo classe 2000 in forza al Metz e in scadenza di contratto a giugno.

Il profilo del nazionale georgiano è entrato nei radar di Formello soprattutto per la fascia destra, ruolo in cui la dirigenza è alla ricerca di soluzioni nuove e futuribili. Da gennaio, Tsitaishvili potrà firmare a parametro zero con qualsiasi club, rendendolo una vera e propria occasione di mercato.

In questa stagione l’esterno ha collezionato 17 presenze in Ligue 1, per un totale di 1081 minuti, mettendo a referto 2 gol e un assist, numeri che ne confermano la crescita e l’affidabilità nel massimo campionato francese.

La concorrenza, però, è già molto alta: sul giocatore sono segnalati anche Olympique Lione, Lille e Villarreal. Proprio in Spagna, il connazionale Georges Mikautadze starebbe provando a convincerlo a trasferirsi nella Liga.

La Lazio resta in corsa, pronta a inserirsi in una sfida di mercato che si preannuncia serrata.