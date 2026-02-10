Como, Smolcic: "Siamo venuti a Napoli per lottare per la finale"
TUTTO mercato WEB
Ivan Smolic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue parole: "Il coach è il top, anche tatticamente è forte. Prepariamo ogni partita come dice lui, anche stasera. Sarà dura anche se hanno gli infortuni. Siamo venuti qui per lottare per la finale".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni