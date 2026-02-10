Como, Smolcic: "Siamo venuti a Napoli per lottare per la finale"

Ivan Smolic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue parole: "Il coach è il top, anche tatticamente è forte. Prepariamo ogni partita come dice lui, anche stasera. Sarà dura anche se hanno gli infortuni. Siamo venuti qui per lottare per la finale".