Lazio, oggi a Roma arriva Przyborek. E si studia il colpo per il centrocampo

Punta dritta al record di operazioni nell'era Lotito la Lazio in questa sessione di gennaio. Oggi a Roma arriverà il quinto acquisto del mercato invernale, Adrian Przyborek, fantasista classe 2007 dal Pogon Szczecin. Nella serata di ieri è arrivato il via libera dal club polacco all'ultima offerta biancoceleste da 4.5 milioni di euro più 2.5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Manca solo il transfer per poi organizzare il viaggio che, salvo ritardi dell'ultim'ora, porterà in serata Przyborek a Roma. Domani il polacco effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030. Si vedrà che impatto potrà avere il polacco fin da subito, anche considerando la sua posizione in campo. Przyborek ha giocato spesso da trequartista o da esterno d'attacco nel 4-2-2-2 del Pogon, svariando su tutto il fronte offensivo. Può diventare l'alternativa a Zaccagni sulla sinistra o, viste le difficoltà di Isaksen e Cancellieri, candidarsi anche a possibile protagonista sulla corsia di destra.

Lazio, il mercato non finisce: si studia un'entrata a centrocampo

Non si fermerà a Przyborek il mercato della Lazio in entrata. Con l'acquisto del polacco i biancocelesti eguagliano il record di acquisti fatti in una sola sessione di mercato a gennaio. Era il lontano 2008 e a Formello David Rozenhal dal Newcastle, Ousmane Dabo e Rolando Bianchi dal Manchester City, Ivan Artipoli dal Prato e soprattutto Stefan Radu dalla Dinamo Bucarest. Dopo Ratkov, Taylor, Motta e Maldini oggi sarà il turno di Przyborek, prima di un'altra operazione che potrebbe arrivare a centrocampo. La Lazio deve ancora sostituire Guendouzi e cerca un centrocampista dinamico. Dalla Spagna assicurano che la Lazio abbia presentato un'offerta da 14 milioni più quattro di bonus per Stefan Dzodic, centrocampista classe 2005 dell'Almeria che ha rifiutato la proposta biancoceleste. Difficile che possa arrivare un ulteriore rilancio da Formello, con la Lazio che però vuole concludere una sessione da record tra arrivi e cessioni con un centrocampista da aggiungere alla rosa.