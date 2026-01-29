L’Inter vola a Dortmund con Dimarco e Diouf. Ai playoff il Bodo o Mourinho

Tutto è compiuto. L’Inter chiude la League Phase di Champions League interrompendo l’emorragia di tre sconfitte consecutive e stacca il biglietto per i playoff. Le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale erano svanite quasi definitivamente dopo il ko contro l’Arsenal, anche se la partita di Dortmund - almeno per un attimo - ha anche riacceso il sogno della top 8. La fredda serata tedesca però servita per eliminare dalla testa i tre cazzotti contro Atletico Madrid, Liverpool e i gunners. Al Signal Iduna Park finisce 0-2, con la punizione capolavoro di Dimarco e il blitz di Diouf all’ultimo respiro. Chivu sceglie un turnover ragionato in vista del campionato, inserendo dal primo minuto Acerbi e regalando un turno di riposo a Bastoni e Lautaro, entrambi diffidati. Bonny titolare insieme a Thuram non ha sortito l’effetto sperato. Il primo tempo viaggia via senza particolari sussulti, salvo qualche inserimento potenzialmente pericoloso di Dimarco e Bisseck, tra i migliori in campo.

Copione quasi identico della ripresa, accesa dall’arcobaleno su punizione dell’esterno nerazzurro. Quello di Dimarco è un sinistro di velluto, che per qualche istante ha proiettato l’Inter nel G8 d’Europa. Sono già sei i gol in stagione dell’esterno nerazzurro, tirato a lucido dalla cura Chivu E tornato a livello altissimo negli ultimi mesi. “Ho ritrovato la serenità che mi mancava. Per i giocatori la fiducia è la cosa fondamentale. Più fai bene e più continui a pedalare”, ha dichiarato il prodotto del vivaio nerazzurro.

A nulla sono servite le incursioni di Adeyemi. Devastante invece l’ingresso di Diouf, che dopo il sigillo in Coppa Italia contro il Venezia ha trovato - anche con un po’ di fortuna - un centro decisamente più prestigioso. Chivu ha tanti motivi per sorridere. Oggi i nerazzurri si qualificano come testa di serie ai playoff e almeno per qualche giorno possono archiviare il “peso” europeo. Agli spareggi di fronte un bivio: il Bodo Glimt, o il Benfica di quel vecchio volpone chiamato Josè Mourinho.