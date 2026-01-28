Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 28 gennaio

Il ritorno della Champions League è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 28 gennaio. In scena l'ultimo turno della League Phase, con le 4 italiane tra le formazioni protagoniste. Inter, Juventus e Atalanta sperano ancora nella qualificazione diretta agli ottavi di finale: nerazzurri di Milano in campo contro il Dortmund, bianconeri contro il Monaco e bergamaschi contro l'Union SG. Il Napoli, a caccia di punti per centrare invece i playoff, è atteso dal Chelsea.

Si parla anche del mercato, entrato negli ultimi giorni della sessione invernale. La Juve spera nel passaggio del turno per tentare l'assalto ad una vecchia conoscenza ovvero Kolo Muani, reduce da 6 mesi in prestito al Tottenham. Tra gli argomenti trattati anche la Coppa Italia: chiuso il quadro degli ottavi di finale, con il Como che ha battuto la Fiorentina a Firenze per 1-3.