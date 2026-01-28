Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 gennaio
Giornata densa di calcio giocato anche quella di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.
Si conclude la Fase campionato della Champions League, con gli ultimi 90 minuti del maxi-girone che vedranno tutte e 36 le squadre impegnate nella massima competizione europea per club scendere assieme in contemporanea, a partire dalle ore 21:00. In rappresentanza della Serie A c'è il quartetto formato da Atalanta, Inter, Juventus e Napoli: se le prime tre sono certe almeno dei playoff, e difficilmente però potranno raggiungere gli ottavi, ai campani serve necessariamente vincere contro il Chelsea per poter andare avanti nel percorso.
Champions League - Fase campionato (8^ giornata)
21:00 – Ajax vs Olympiakos
21:00 – Arsenal vs Kairat Almaty
21:00 – Athletic Club vs Sporting CP
21:00 – Atletico Madrid vs Bodo/Glimt
21:00 – Barcellona vs FC Copenhagen
21:00 – Benfica vs Real Madrid
21:00 – Club Brugge vs Olympique Marsiglia
21:00 – Borussia Dortmund vs Inter
21:00 – Eintracht Francoforte vs Tottenham
21:00 – Bayer Leverkusen vs Villarreal
21:00 – Liverpool vs Qarabag
21:00 – Manchester City vs Galatasaray
21:00 – Monaco vs Juventus
21:00 – Napoli vs Chelsea
21:00 – Pafos vs Slavia Praga
21:00 – PSG vs Newcastle
21:00 – PSV vs Bayern Monaco
21:00 – Royale Union SG vs Atalanta
