Colpo Lazio, dall'Atalanta arriva Daniel Maldini. Il Messaggero: "Lo manda papà"

La prima pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Messaggero è dedicata al matrimonio tra Daniel Maldini e la Lazio. Il fantasista, figlio dello storico capitano del Milan Paolo, si trasferisce in biancoceleste dall'Atalanta a titolo temporaneo dall'Atalanta ma con opzione e obbligo di riscatto in base a determinate condizioni: "Lo manda papà - titola il quotidiano romano -. Daniel Maldini, figlio di Paolo, è il colpo della Lazio: 'Mostrerò le qualità inespresse'. Segna sempre all'esordio: Sarri lo ha già provato centravanti ed è tentato per il Genoa".

Il nuovo acquisto della Lazio si è presentato parlando ai canali ufficiali del club: "Le prime impressioni sono super positive, ho sentito subito l'affetto dei compagni, sono super contento, mi sembra di conoscere già tutti. Per me è un passo importante. Vengo da un periodo non semplicissimo, è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni. Obiettivi? L'importante è mettersi a disposizione, cercare di aiutare il più possibile tutti per provare a raggiungere l'obiettivo primario".