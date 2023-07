Lazio, passi avanti per il dopo Milinkovic: piace Zakharyan, l'alternativa è uno svincolato

vedi letture

Lazio al lavoro per rinforzare l'organico a disposizione di Sarri, che ha perso un elemento cardine come Milinkovic-Savic (ceduto in Arabia). L'obiettivo numero uno del tecnico toscano era Zielinski, ma il Napoli chiede 30 milioni e Lotito giudica tale cifra eccessiva per un giocatore che tra un anno va in scadenza. Inoltre, pare che il polacco si stia per accordare con i partenopei per il rinnovo del contratto. Piace anche Samardzic dell'Udinese, ma anche in questo caso c'è un problema di costi. La dirigenza laziale ha comunque individuato il sostituto ideale per il serbo.

Zakharyan in pole

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista biancoceleste è quello di Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca. Il classe 2003 è reduce da una stagione in cui ha realizzato 5 gol e fornito 10 assist, ha una clausola da 15 milioni di euro e potrebbe essere acquistato anche ad una cifra inferiore avendo il contratto in scadenza tra un anno (si parla di 12 milioni). L'unico dubbio della Lazio riguarda l'età e quindi la sua capacità di essere subito pronto. Individuato quindi anche un profilo più esperto ovvero Daichi Kamada, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza con l'Eintracht Francoforte e nelle scorse settimane ad un passo dal Milan.