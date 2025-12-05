Milinkovic-Savic torna a casa: le immagini della sua esultanza coi tifosi dopo il gol di Zaccagni
Il Sergente è tornato a casa. Sono diventate in poco tempo virali le immagini dell'esultanza di Sergej Milinkovic-Savic insieme ai tifosi biancocelesti dopo la vittoria sul Milan in Coppa Italia per 1-0. Affiancato dal suo ex compagno di squadra Stefan Radu, il centrocampista serbo ha assistito al match insieme al popolo laziale, vivendo per una volta l'Olimpico da tifoso anziché da calciatore.
Di seguito le immagini dell'esultanza di Milinkovic-Savic al gol di Zaccagni che ha deciso l'incontro.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
