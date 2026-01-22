Rovesciata di Milinkovic-Savic e Inzaghi gode: l'Al Hilal vola in Saudi Pro League
Sergej Milinkovic-Savic dà spettacolo nell'ultimo turno di Saudi Pro League. L'ex Lazio ha aperto le marcature di Al Hilal-Al Fayha con una splendida rovesciata. Si tratta del suo 4° gol in questo campionato. La partita è terminata 4-1 per gli uomini di Simone Inzaghi che sono saldamente al comando della classifica dopo 16 giornate, con 7 punti di vantaggio sull'Al Nassr e con un ruolino di marcia incredibile: 14 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Resta a secco invece Mateo Retegui nel successo del suo Al Qadsiah contro l'Al Ittihad per 2-1. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata al termine della 17ª giornata:
Al Shabab - Al Najma 0-0
Al Fateh - Al Kholood 2-5
Al Ahli - Al Khaleej 4-1
Al Okhdood - al Riyadh 2-2
Damac - Al Nassr 1-2
Al Ettifaq - Neom 0-0
Al Taawoon - Al Hazem 2-2
Al Hilal - Al Fayha 4-1
Al Qadsiah - Al Ittihad 2-1
CLASSIFICA
1. Al Hilal 44
2. Al Nassr 37
3. Al Ahli 37
4. Al Qadsiah 36
5. Al Taawon 35
6. Al Ittihad 27
7. Al Ettifaq 26
8. Al Khaleej 24
9. Neom 21
10. Al Fateh 21
11. Al Hazem 17
12. Al Kholood 15
13. Al Fayha 14
14. Al Shabab 12
15. Damac 11
16. Al Riyadh 10
17. Al Olhdood 9
18. Al Najma 4