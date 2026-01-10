Lazio, pazza idea Rayan: c'è l'offerta al Vasco da Gama per anticipare le big d'Europa

In casa Lazio il mercato si accende con un’operazione che profuma di scommessa ad altissimo livello. Il club biancoceleste ha infatti tentato un primo, ambizioso affondo per Rayan, attaccante brasiliano di 19 anni considerato una delle nuove stelle emergenti del calcio verdeoro. A scriverlo oggi in edicola è Il Messaggero.

Il talento del Vasco de Gama è valutato almeno 40 milioni di euro, una cifra fuori portata per i parametri tradizionali della Lazio. Eppure Fabiani, che segue il giocatore da oltre un anno, ha deciso di rompere gli indugi - si legge sul quotidiano - presentando un’offerta da 20 milioni per il 50% del cartellino, lasciando l’altra metà al club brasiliano. Una formula studiata per provare ad anticipare una concorrenza di altissimo profilo: su Rayan ci sono infatti Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Crystal Palace e Porto.

L’operazione resta estremamente complessa, ma a Formello si registra la volontà di tentare il colpo anche perché qualcosa potrebbe muoversi nel reparto offensivo. Non tanto su Isaksen, quanto su Dia, per il quale la Lazio è disposta ad ascoltare offerte da almeno 20 milioni di euro, e soprattutto su Cancellieri, valutato allo stesso modo e finito nel mirino del Brentford, che ha inviato propri osservatori al Bentegodi.