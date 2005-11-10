Lazio, Pinamonti: "Nell'abbraccio con Gattuso c'è tutto, mi ha dato tanto fiducia"

Andrea Pinamonti, attaccante della Lazio, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Monza. Le sue parole: "Gattuso mi ha stritolato ma in quell'abbraccio c'è tutto. Mi ha dato completa fiducia, so che sono in ritardo ma quel gol mi ha dato tanto".

Qualcuno ti ha fatto notare che sei nato il 19 maggio del 1999? Un giorno particolare per la Lazio.

"Sì, quando sono arrivato tanti tifosi me l'hanno fatto notare. Magari è segno del destino, fa sicuramente piacere".

Noslin ha fatto una grande gara, tu hai fatto gol. Questa sana competitività può essere una forza per voi?

"Sicuramente. Penso che la forza principale sia il gruppo. Sono tutti ragazzi fantastici che mi hanno aiutato nell'inserimento, è un gruppo molto coeso e andiamo d'accordo su tutto. La competitività che c'è fa bene perché è sana, e spinge ognuno a tirare fuori il meglio per la squadra".

Cosa ti ha chiesto per oggi Gattuso? Hai sofferto un po' in queste settimane quando sei sceso in campo soprattutto dalla pachina?

"Il mister chiede sempre di essere ultra offensivi, di non fare giocare le squadre avversarie. Ho sofferto la condizione fisica che mi è mancata perché è stata un'estate abbastanza turbolenta per il mercato. Non sono arrivato qui in condizione ma mi sono messo a disposizione".

A chi dedichi questo gol?

"Dedico il gol alla mia famiglia, alla mia compagna e ai miei figli. Anche per loro non è stata un'estate facile con lo spostamento ma sono sempre vicini a me".