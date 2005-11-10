Serie B, Mantova corsaro a Catanzaro: 3-1 il finale. I virgiliani tengono il ritmo del Palermo
Tommaso Maschio
Vittoria pesante del Mantova che si conferma come grande rivelazione di questo avvio di stagione: a Catanzaro infatti arriva un 3-1 che non ammette repliche e permette alla squadra di Francesco Modesto di tenere la scia del Palermo capolista mantenendo i due punti di distacco dai rosanero. Momento no invece per i calabresi che restano in fondo alla classifica con appena tre punti, la squadra che ha sfiorato la promozione lo scorso anno appare un lontano ricordo.
Poco dopo la mezzora i biancorossi piazzano l’uno-due che decide i primi 45’: su azione d’angolo Tomasevic sfrutta al meglio il cross di Ilie per sbloccare la gara, mentre quattro minuti dopo Ruocco segna da attaccante vero su assist di Benaissa. Nella ripresa Gorgone cambia a centrocampo, ma gli effetti non si vedono e dopo una decina di minuti Bragantini chiude il match con il gol del 3-0 saltando anche il portiere Pigliacelli. La gara regala poche emozioni con i padroni di casa che provano a riaprirla senza grande fortuna fino allo scadere quando Antonini realizza il gol della bandiera.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P); 48' Calabresi (L); 92' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Domenica 11 ottobre
Catanzaro-Mantova 1-3
30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16*
Mantova 14*
Sudtirol 12*
Ascoli 11*
Avellino 10*
Modena 10
Benevento 10*
Pisa 10*
Padova 7
Hellas Verona 7
Cesena 7*
Arezzo 7*
Empoli 6*
Virtus Entella 6*
Cremonese 6*
Vicenza 5*
Sampdoria 4*
Catanzaro 3*
Juve Stabia 1*°
Carrarese 1
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in più