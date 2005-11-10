Monza, Dany Mota: "Sbagliato tutto nel primo tempo, non me lo spiego"

17.08 - Il Monza di Ivan Juric viene sconfitto 3-1 a Roma contro la Lazio di Gennaro Gattuso. Tra pochi minuti il calciatore del Monza Dany Mota interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.51 - È iniziata la conferenza stampa di Dany Mota.

Quanto rimpianto c'è per il primo tempo?

"Abbiamo sbagliato un po' tutto nel primo tempo, ne avevamo parlato e sapevamo che loro fossero in grande forma. Non riesco a trovare una spiegazione per il primo tempo, siamo invece entrati molto bene nel secondo tempo, abbiamo creato anche dopo il gol e potevamo pareggiare. Poi in dieci è difficile ribaltare la partita contro una squadra che sta molto bene".

Pensi di aver sprecato una delle due occasioni da gol?

"Forse potevo fare meglio, anche portarla avanti. Lì però sono secondi, ho scelto di tirare di prima e forse potevo fare meglio. Sul colpo di testa invece ha fatto una grande parata il portiere. Sono contento per la mia prestazione, ma ovviamente deluso per il risultato. Se però dovessimo giocare come fatto nel secondo tempo otterremo tante vittorie".

Cosa vi sta dando Juric?

"Dobbiamo fare i complimenti al mister e a tutta la società, anche ai nuovi che sono arrivati perché abbiamo creato un bel gruppo, giovane e sano. Mi hanno aiutato tutti, anche il mister mi ha fatto cambiare sia mentalmente che come calciatore. Gli ho promesso che gli restituirò tutto in questo ultimo anno che sarò qui al Monza, se ripartiamo come il secondo sono sicuro al 100% che faremo buoni risultati".

Quali sono le differenze tra questo Monza e l'ultimo che è stato in Serie A?

"Sicuramente questo è un calcio più attraente e offensivo, per me è un'idea molto giusta. Oggi non è andata molto bene perché abbiamo sbagliato il primo tempo, ma se avessimo giocato come nel secondo tempo fin dal primo tempo potevamo fare molto male alla Lazio. Ora dobbiamo riguardare cosa abbiamo fatto e lunedì prossimo giocare un'altra partita tosta".

17.56 - È terminata la conferenza stampa di Dany Mota.