Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati dell'anticipo: Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:26Serie C
11.10.2026 14:26Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Nei due anticipi dell'ora di pranzo in Serie C arrivano due successi: la Torres in casa batte l'Atalanta U23 per 2-1, fallendo anche il rigore del possibile tris, mentre il Catania trascinato dall'esperienza di Coda e Roberto Insigne si impone con un netto 3-0 in casa dell'Altamura.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A
Venerdì 9 ottobre
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10’ Crespi, 77’ Pellegrini
Sabato 10 ottobre
Pergolettese-Carpi 2-1
24’ e 30’ Corti (P), 72’ Lombardi (C )
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1
15' De Santis (A); 68' Moretti (A); 82' Durmisi (J)
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0
5' De Francesco (D); 52' aut. Mondonico (D)
Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2
10' Ebone (L); 29', 53' Desogus (A); 40' Anatriello (L); 59' Rolando (L)
Novara-Cittadella 0-2
43' Barberis (C), 87' Ignatov 87 (C)
Domenica 11 ottobre
Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio
Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano
Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27**, Brescia 19, Arzignano 17, Ospitaletto 15*, Trento 14*, Treviso 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11*, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9**, Pro Vercelli 9, Lecco 9*, Carpi 6, Folgore Caratese 6*, Juventus Next Gen 6*, Giana Arminio 4*, Renate 3*
*una gara in meno

GIRONE B
Sabato 10 ottobre
Vis Pesaro-Grosseto 2-3
7’ Fiorini (G), 26’ Maucci (V), 28’ Fabri (G), 69’ Gori (G), 75’ Nicastro (V)
Ostiamare-Pianese 0-0
Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71')
11' Forte (P); 43' Pellegrino (P)
Spezia-Gubbio 2-0
3' Sganzerla (S), 38' Mazzocchi (S)
Domenica 11 ottobre
Torres-Atalanta U23 2-1
14’ Berto (T), 27’ Scotto (T), 83’ Zanaboni (A)
Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso
Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina
Ore 17:30 - Forlì-Livorno
Ore 17:30 - Perugia-Vado
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 25**, Grosseto 18**, Ravenna 17, Torres 15**, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9**, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7**, Pianese 7**, Latina 6*, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4

* una gara in meno
** una gara in più

GIRONE C
Sabato 10 ottobre
Bari-Giugliano 2-0
6’ Butic, 45’ Maggiore,
Casertana-Monopoli 3-1
20’ Vido (M), 35’ Vezzoni (C), 45’+1’ e 74’ Manconi (C)
Crotone-Audace Cerignola 2-3
21’ Vitale (A), 44’ rig. D’Orazio (A), 45’+2’ Padula (A), 45’+3’ Musso (C), 77’ Tanco (C)
Savoia-Inter U23 2-1
11’ Meola (S), 52’ Scotti (S), 59’ Bovo (I)
Domenica 11 ottobre
Altamura-Catania 0-3
29’ Coda, 58’ Insigne, 81’ Cabianca
Ore 14:30 - Foggia-Potenza
Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento
Ore 15:00 - Casarano-Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Bari 19**, Sorrento 18, Catania 16**, Casertana 15**, Audace Cerignola 14**, Salernitana 12, Monopoli 12**, Picerno 12, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10*, Savoia 10**, Casarano 10, Altamura 8, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0**°

* una gara in meno
** una gara in più
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

Articoli correlati

Immagine news 1
Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine news 2
Como-Roma 0-0: il tabellino della gara
Immagine news 3
Premier League, le formazioni ufficiali delle 15: in panchina Norton Cuffy e Ahanor

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
14:26 Serie C
Serie C, Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23
Immagine news 2
14:04 Serie C
Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"
Immagine news 3
12:49 Serie C
Non fanno entrare lo striscione sul Vajont, i tifosi della Dolomiti Bellunesi non entrano
Immagine news 4
12:34 Serie C
Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"
Immagine news 5
11:48 Serie C
Vis Pesaro, Pucciarelli: "Chiedo scusa a tutti per i risultati. E' colpa di tutta la squadra"
Immagine news 6
10:59 Serie C
Serie C, le gare di oggi: apre l'Atalanta U23 a Sassari, trasferte per Catania e Salernitana
Immagine news 7
08:43 Serie C
Vis Pesaro, Obi fa mea culpa: "Atteggiamento un po' sottotono. Questo è inaccettabile"
Immagine news 8
07:49 Serie CUfficiale
UfficialeFoggia, innesto in attacco: Clergé nuovo giocatore rossonero. Firma fino a giugno
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici e una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini polemico: "Fallo ripetuto su Malen, non è gioco violento. Così vale tutto"
Immagine top news n.1 Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a 2 punti dall'Inter, Como quinto insieme al Milan
Immagine top news n.3 Il 36enne Darmian già al centro del Bologna: dalla chiamata d’emergenza al debutto lampo
Immagine top news n.4 Como-Roma, le formazioni uffiicali: Kaiki preferito a Valle. Out Soulé, gioca Pellegrini
Immagine top news n.5 Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
Immagine top news n.6 Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova
Immagine top news n.7 Fiorentina, abbiamo un problema: numeri horror per una difesa che può costare 74 milioni
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine box news Serie A Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine box news Serie A Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato
Immagine box news Serie A Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"
Immagine box news Serie A Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, il Mantova non rallenta: va al riposo sul 2-0 in casa del Catanzaro
Immagine box news Serie B Empoli, Saporiti: "Siamo sulla strada giusta. Rigoristi? Ci gestiamo noi in campo"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria: tre Questure al lavoro per identificare i responsabili
Immagine box news Serie B Pisa, Tramoni sempre più decisivo: se segna o fa assist la squadra vince sempre
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"
Immagine box news Serie C Non fanno entrare lo striscione sul Vajont, i tifosi della Dolomiti Bellunesi non entrano
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Pucciarelli: "Chiedo scusa a tutti per i risultati. E' colpa di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Serie C, le gare di oggi: apre l'Atalanta U23 a Sassari, trasferte per Catania e Salernitana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc