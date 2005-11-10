Serie B, i risultati della 6ª giornata: dopo i primi 45', Carrarese avanti di una rete a Padova
Claudia Marrone
Prosegue a ritmo spedito la 6ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta per le Nazionali, che si chiuderà questa sera con il match del Braglia tra Modena ed Hellas Verona; un confronto, quello che si giocherà in terra emiliana, che succede al penultimo di giornata, che all'Euganeo sta contrapponendo Padova e Carrarese, da poco negli spogliatoi per il termine del primo tempo, che vede la compagine apuana - con l'esordio di Pagliuca in panchina - in vantaggio per una rete a zero.
Di seguito, il punto della situazione con classifica:
SERIE B - 6ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Padova-Carrarese 0-1
14' Rubino
Domenica 11 ottobre
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
Già giocate
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Catanzaro-Mantova 1-3
30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16
Mantova 14
Sudtirol 12
Ascoli 11
Modena 10*
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 7*
Cesena 7
Padova 7*
Arezzo 7
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Empoli 6
Vicenza 5
Sampdoria 4
Catanzaro 3
Juve Stabia 2°
Carrarese 1*
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in meno