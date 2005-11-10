Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

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Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro GattusoLive TMW
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Lorenzo Beccarisi
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Oggi alle 17:00Serie A
autore Lorenzo Beccarisi
11.10.2026 17:00Serie A
La Lazio di Gattuso batte 3-1 il Monza allo Stadio Olimpico e tiene il passo dell'Inter: il tecnico biancoceleste analizza la vittoria in conferenza stampa
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17.00 - La Lazio ottiene la quinta vittoria nelle prime sei giornate battendo 3-1 il Monza di Ivan Juric. Decidono le reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti, con il portoghese e l'ex Sassuolo che trovano il loro primo gol in maglia biancoceleste. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.
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