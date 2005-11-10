Il Bologna di Palladino trova la sua prima vittoria: 2-1 al Lecce, decisivo il subentrato Enem

Il Bologna conquista la prima vittoria in questo campionato e regala a Raffaele Palladino il primo successo sulla panchina rossoblù. Al Via del Mare, contro il Lecce, finisce 2-1 per gli emiliani, capaci di reagire al pareggio dei salentini e trovare il gol decisivo nella ripresa. Dopo il pari all'esordio contro il Torino, il nuovo allenatore può festeggiare tre punti a dir poco preziosi. A decidere la sfida sono Orsolini, a segno nel primo tempo con una spettacolare rovesciata, ed Enem, entrato dalla panchina e decisivo nel finale col suo primo gol bolognese. Per il Lecce, invece, non basta il momentaneo 1-1 di Fatah.

La bicicletta di Orsonaldo illumina il primo tempo

L'avvio è vivace, con il Bologna che si rende pericoloso già al 1' attraverso Cambiaghi, impreciso dopo il lavoro di Piccoli. La pressione ospite cresce con il passare dei minuti e al 17' arriva il meritato vantaggio: ancora Cambiaghi pennella dalla sinistra e Orsolini si inventa una splendida bicicletta, battendo un incolpevole Falcone. I rossoblù sfiorano pure il raddoppio con Miranda, ma il portiere giallorosso stavolta non si lascia sorprendere. Il Lecce dal canto suo fatica a trovare spazi e nel finale perde Ilic per un problema fisico, sostituito da Ngom al 36'.

Fatah pareggia, Enem cala il jolly da tre punti

Nella ripresa il Bologna cerca subito il raddoppio, ma spreca diverse opportunità. Al 65' arriva così l'apparente beffa per gli ospiti: Pessina sbaglia completamente il tempo dell'uscita e Fatah ne approfitta per firmare l'1-1. La reazione rossoblù, tuttavia, è immediata. Al 76' un indemoniato Cambiaghi mette ancora un pallone invitante dalla sinistra e il neo-entrato Enem anticipa Thiago Gabriel, riportando avanti il Bologna. Nel finale i felsinei difendono il vantaggio con gli artigli (super parata di Pessina su Coulibaly) e portano a casa una vittoria che muove sensibilmente la classifica. Da segnalare infine il debutto di Matteo Darmian, che ha giocato tutti e 90 i minuti nonostante sia stato ufficializzato appena due giorni fa.

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