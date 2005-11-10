Lazio-Monza 3-1, le pagelle: super Noslin e Tavares. Mota cambia la gara. Guaio Lucchesi
Marta Bonfiglio
Risultato finale: Lazio-Monza 3-1.
LAZIO
Mandas 6,5 - Nel secondo tempo la Lazio subisce un calo mentale. Lui tiene a galla tutti con più di un intervento.
Romano 6,5 - Galoppa sulla fascia ad alta intensità. Cresce a vista d'occhio.
Doekhi 6 - C'è poco da fare nel primo tempo. La Lazio gioca a senso unico. Eppure si gasa troppo e commette qualche ingenuità. Dal 53' Leite 5,5 - Mota lo manda fuori di testa.
Provstgaard 6 - Bravo a leggere le traiettorie, soprattutto nel primo tempo. Poi perde un po' di lucidità. Dal 61' Sutalo 5,5 - Poco presente nel gioco.
Tavares 6,5 - Spacca la porta dopo tre minuti di gioco con un sinistro micidiale imprendibile. Gioca col freno a meno nel secondo tempo. Dal 75' Pedraza 6 - Confeziona l'assist per Pinamonti.
Frattesi 6,5 - Meno frizzante del solito, crea pericoli solo nel primo tempo con i suoi soliti guizzi in area di rigore. Non la sua miglior partita. Dal 61' Dele-Bashiru 5,5 - Poco impattante.
Belahyane 6 - Grande prestazione nelle prima frazione di gioco. Molto efficace nelle coperture e negli interventi.
Taylor 6,5 - Grande presenza in mezzo al campo. E' pericoloso anche in fase offensiva. Meglio nel primo tempo.
Isaksen 6,5 - Il piattone è servito. Un altro mancino dopo quello di Tavares che piega il portiere del Monza.
Noslin 6,5 - Un grande primo tempo: crea varchi, tiene palla e facilita l'azione. Nella ripresa si vede poco. Dal 75' Pinamonti 6,5 - Chiude i conti all'Olimpico nel momento più delicato della sfida.
Zaccagni 6 - Si sente poco rispetto ai compagni. Ma quando viene chiamato in causa si comporta sempre molto bene, da capitano.
Gennaro Gattuso 6,5 - Mai cinque vittorie nelle prime sei di campionato. Un record per una squadra che si diverte tanto in campo.
MONZA
Tornqvist 5,5 - Sconfitto da due tiri no sense. Poi però salva alla grande sul tiro di Zaccagni.
Kouadio 5,5 - La fisicità di Tavares è praticamente incontenibile. Fatica a contenere l'iniziativa degli avversari sulla fascia.
Lucchesi 4,5 - Lascia la squadra dopo trenta minuti poco più di gioco. Con Noslin un duello mai nato, per fermarlo ha dovuto strattonarlo e abbandondare il campo dopo aver preso il cartellino rosso.
Carboni 5 - L'attacco della Lazio lo fa ubriacare. Impreciso sulle coperture e scomposto negli interventi. Dal 46' Maye 6 - Prende più di un colpo e il suo ingresso si sente. Ha voglia di dimostrare tanto.
Birindelli 6 - Ha buone tracce e buone idee. Nel secondo tempo si accende ancora di più.
Akinsanmiro 5,5 - In mezzo al campo soffre il palleggio e fatica a trovare le contromisure. Poco brillante anche davanti.
Folorunsho 6 - Nel ruolo di mediano se la cava molto bene. Ottimi i movimenti in mezzo al campo. Dal 46' Ondoa 6 - Buona gara.
Mangas 6,5 - Offre un apporto sufficiente, soprattutto grazie al lavoro di copertura e alle sovrapposizioni sulla corsia. Gli manca però maggiore precisione quando arriva il momento di concretizzare. Dal 70' Bakoune 6 - Entra bene in partita, è un talento da non sottovalutare.
Ngonge 5,5 - Va un po' a intermittenza, deve recuperare al meglio la condizione. Esce poco dopo la prima mezz'ora di gara dopo l'espulsione del compagno. Dal 37' Goglichidze 6,5 - Segna la rete che riapre la sfida inserendosi al posto giusto.
Zeballos 5,5 - Recuperato durante la sosta deve mettere minuti nelle gambe. Ma non solo. Serve un po' più di cattiveria davanti. Dal 46' Mota 6,5 - Entra e cambia totalmente la partita.
Varela 6,5 - Il Monza gioca un calcio molto verticale alla ricerca della sua punta. Il gol lo aveva anche segnato ma in posizione di fuorigioco.
Ivan Juric 5 - Dopo un brutto primo tempo prova a rifarsi nel secondo. E gioca molto bene, ma non basta.