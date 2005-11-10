Serie A, la classifica aggiornata: Roma a 2 punti dall'Inter, Como quinto insieme al Milan
Giacomo Iacobellis
Il pareggio per 0-0 tra Como e Roma, il primo risultato a reti bianche di questo campionato, aggiorna la classifica di Serie A. I giallorossi salgono a quota 14 punti e restano al secondo posto alle spalle dell'Inter, capolista con 16 punti e una partita in più rispetto ad alcune inseguitrici. Milan e Como condividono invece il quinto posto a quota 11, con i rossoneri che hanno però una gara in meno. Di seguito la graduatoria del massimo campionato italiano dopo il lunch match domenicale di questo 6° turno.
La classifica aggiornata
Inter 16 (6 partite giocate)
Roma 14 (6)
Lazio 13 (5)
Cagliari 12 (5)
Milan 11 (5)
Como 11 (6)
Juventus 10 (5)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 7 (5)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (5)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (5)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Bologna 2 (5)
Venezia 0 (5)