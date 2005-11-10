Samp, la Federclubs dura con la proprietà: "Restate a Singapore per il GP. Incapaci"

La Federclubs, l’associazione che unisce tutti i club dei tifosi della Sampdoria, ha diramato un comunicato ufficiale in cui critica aspramente la gestione della proprietà, in particolare Joseph Tey, e della dirigenza sia per le scelte estive - a partire dall'esordiente Bernardo Corradi in panchina - sia per l'assenza della proprietà che venerdì era a Singapore ad assistere al GP di Formula uno.

Il comunicato della Federclubs

Il vostro ‘nuovo corso’

Nel 90,2% delle trasferte blucerchiate di Serie B degli ultimi tre anni manca la vittoria. E spesso si tratta di sconfitte dolorose, umilianti, come quella di venerdì: giocatori sconosciuti che indossano la nostra maglia e camminano in campo come nulla fosse. Una lista infinita di scommesse fallimentari. Un allenatore esordiente in B (di nuovo!), lasciato in balia degli eventi. Eppure, anche venerdì, settore ospiti esaurito in una giornata lavorativa, a 730 km da Genova. E la dirigenza? A 10.000 km dalla Samp. A Singapore, per il GP? Chissà se si presenteranno in infradito anche lì.

A giugno avete chiesto a gran voce di essere giudicati per i risultati, promettendo di voltare pagina, mentre allontanavate con convinzione chi ha sempre dimostrato amore per i nostri colori. Ve lo ricordate, vero? Ecco il nostro giudizio: restate a Singapore e datevi alla Formula 1. Avete già dimostrato tutto in questi tre anni, e lo avete ribadito in questi ultimi mesi.

Incapaci.