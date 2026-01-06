Lazio, prime offerte per Daniel Maldini e Fabbian. Guendouzi-Fenerbahce, si tratta
Arrivano novità per il mercato invernale della Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti i biancocelesti hanno presentato le prime offerte ufficiali per due obiettivi: Daniel Maldini dell'Atalanta e Giovanni Fabbian del Bologna.
Per il giocatore dei bergamaschi si trattadi un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Europa (per una cifra di 10 milioni di euro). Per il centrocampista rossoblu invece l’offerta si aggira tra i 12/13 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.
Entrambi i calciatori avrebbero già dato da parte loro una piena disponibilità a trasferirsi alla Lazio. Ancora vivo poi l'interresse per Ngonge, in prestito con diritto di riscatto. Fra i giocatori monitorati anche Alex Toth, centrocampista in forza al Ferencváros. Possibile che arrivino novità in serata, quando il patron Claudio Lotito arriverà nella Capitale.
Sul fronte Guendouzi la trattativa con il club turco del Fenerbahce resta ancora in piedi, anche se non è ancora da considerare chiusa. C'è infatti distanza fra le parti.