Juventus, nuovi contatti col Liverpool per Chiesa: distanza tra i club sulla formula

Juventus e Liverpool al tavolo per Federico Chiesa, ma ora è il momento di trovare un accordo. Negli ultimi giorni, stando a quello che riporta Tuttosport, ci sono stati ulteriori contatti tra i bianconeri e i Reds: gli inglesi chiedono una cifra superiore ai 10 milioni di euro, con la possibilità di andare incontro alle esigenze dei dirigenti juventini chiudendo magari attorno ai 15. Un questione importante è legata alla formula dell'operazione: a Liverpool pensano ad una cessione a titolo definitivo, mentre la Juve non ha ancora fatto aperture in questo senso.

Da Torino, infatti, preferiscono un prestito con diritto di riscatto: un modo anche per valutare le condizioni del ragazzo, che fin qui in stagione ha totalizzato appena 228 minuti in Premier League. L'unico modo per provare a dare una svolta alla trattativa potrebbe essere quello di trasformare il diritto di riscatto in obbligo, però condizionato alle presenze collezionate da Chiesa.

In attesa di capire se i due club troveranno o meno una quadra, in casa bianconera continuano a vedere nell'ex Fiorentina l'elemento ideale per migliorare la qualità e la produzione offensiva a disposizione di Spalletti. Possibile dunque questo suggestivo ritorno, che vorrebbe per primo proprio Federico come dimostrano i contatti continui con i suoi ex compagni.