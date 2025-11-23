Live TMW Lazio, Provedel: "Stiamo crescendo. Lavoro per dimostrare di poter rimanere qui"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.15 - Ritrova il sorriso la Lazio dopo il ko contro l'Inter con cui era arrivata alla sosta per le nazionali. All'Olimpico bastano le reti di Guendouzi e Noslin per battere il Lecce e ottenere il terzo successo consecutivo in casa. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Ivan Provedel interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

21.16 - È iniziata la conferenza stampa di Ivan Provedel

Ti aspetti un aiuto dalla società a gennaio per puntare all'Europa?

"Stiamo facendo un percorso da quest'estate e stiamo migliorando, noi dobbiamo pensare a questo. Il merito del clean sheet di oggi è dei miei compagni perché oggi non ho dovuto fare interventi importanti, sul mercato io non posso fare niente. Lavoro con i miei compagni, il resto non mi interessa".

Come state lavorando da inizio stagione viste le situazioni complicate che avete vissuto?

"L'unica cosa che possiamo fare è seguire l'allenatore, fare le cose al meglio senza farci travolgere dai risultati che in un primo momento potevano non darti la convinzione. Non ci siamo fatti buttare giù dai risultati brutti di inizio stagione, stiamo lavorando e ci stiamo tenendo dentro questa cosa. Non ci sono altri pensieri, abbiamo iniziato quest'estate in una situazione particolare, poi se si riesce a migliorare ancora siamo felici".

Un tuo giudizio sul tuo inizio di stagione?

"Ho sempre pensato solo a lavorare e migliorarmi per fare di buono per la squadra. Purtroppo non ci sono riuscito la scorsa stagione, non devi farti travolgere da queste situazioni. Ho sempre lavorato, sono contento delle risposte positive che arrivano dal campo, son contento anche del rendimento della squadra a livello difensivo. Portare a casa i risultati senza subire gol è importante".

Stai pensando con la società al tuo futuro?

"Il campo dirà se posso stare ancora qua. Io penso ogni giorno a lavorare e dimostrare di poterci stare, spero di mantenere un certo livello che possa convincere la società a tenermi ancora".

Quanto incide il mister sulla tua carriera?

"Sicuramente mi ha dato tanto nel momento in cui mi ha voluto qui, altrimenti forse non sarei arrivato alla Lazio. Una volta che divento un suo giocatore devo dimostrare, altrimenti non mi fa giocare. Mi ripeto, ma quella è la sostanza. Faccio in modo che il mio gioco possa essere utile alla squadra, se il mister mi fa giocare e riesco a rendermi utile sono contento".

21.22 - È terminata la conferenza stampa di Ivan Provedel.