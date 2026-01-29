In arrivo gli annunci dei due nuovi acquisti del Parma. L'anticipazione social di Krause
In arrivo la doppia ufficialità per il Parma per i due giocatori che hanno fatto il loro arrivo in città un paio di sere fa, sottoponendosi poi ieri alle visite mediche di rito e firmando oggi i loro contratti che li renderanno tesserati ducali.
Il Parma sta per annunciare ufficialmente gli acquisti del laterale sinistro Franco Carboni dall'Empoli via Inter e del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina via Venezia.
Una conferma quasi ufficiale del trasferimento duplice che sta per completare il Parma arriva dal suo presidente. Kyle J. Krause ha infatti come suo solito scritto su X uno stato, pubblicando le emoticon delle bandiere dell'Argentina e dell'Italia, come una sorta di anticipazione social.
