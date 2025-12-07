Lazio, Sarri: "Creato tantissimo, rammarico per il risultato. Immobile? Un'istituzione"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn nel postpartita del pareggio per 1-1 contro il Bologna, valevole per la 14ª giornata di Serie A. Il tecnico biancoceleste commenta le tante occasioni create, la prestazione in inferiorità numerica e l'emozione per il ritorno all'Olimpico di Ciro Immobile.

Mister, parlavano di un ottimo lavoro quello della Lazio, tantissime occasioni, tanti tiri in porta, soprattutto nello specchio il doppio di quello che la Lazio riesce a fare in media a partita. Troppe per portare a casa solo un pareggio.

"Sì, la media è inficiata in negativo dalle prime partite perché ultimamente stiamo creando molto di più. Stasera abbiamo creato tantissimo, l'occasione del gol poteva essere anche qualcuna in più se non avessimo sbagliato scelte nell'ultimo passaggio. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte ma siamo riusciti a metterli in grande difficoltà. Ci dispiace non aver raggiunto i tre punti però la prestazione ci lascia fiduciosi e contenti. Poi la squadra secondo me sta molto brava anche nell'inferiorità numerica perché ha concesso pochissimo anche in inferiorità. Quindi una buona partita, una buona prestazione contro una squadra forte, contenti, rammarico perché poteva finire diversamente."

Soprattutto nel primo tempo, perché per me nel secondo tempo poi avete avuto le occasioni, avete giocato in maniera diversa, avete giocato una partita diversa nel secondo tempo, siete stati più compatti. Mentre nel primo tempo, dove avete lavorato tanto in non possesso e avete recuperato tanti palloni nella metà campo del Bologna, era lì che secondo me è mancata, no? Un po'...

"Sì, sì, perché le palle recuperate negli ultimi 20-25 metri sono state 4-5 e con loro completamente aperti, quindi lì siamo mancati a livello di scelte. Nel secondo tempo eravamo un po' più sporchi rispetto al primo però abbiamo concesso praticamente niente nel secondo tempo e abbiamo avuto le nostre 3-4 palle gol anche nel secondo tempo. Penso che alla fine ne potevamo venire a capo visto che, come siamo stati bravi nell'inferiorità numerica, penso che in parità numerica il finale potrebbe essere un finale completamente al nostro favore."

Mi aggiungo ai complimenti perché ci siamo veramente divertiti. Le chiedo invece che effetto le ha fatto rivedere Ciro Immobile, perché abbiamo vissuto il prepartita veramente molto intenso. È arrivato addirittura prima Ciro Immobile di Vincenzo Italiano a salutarla in panchina. Un suo pensiero, una sua emozione.

"Ci stavo parlando fino a cinque minuti fa negli spogliatoi. È chiaro che Ciro qui è giustamente un'istituzione. Il ragazzo ha fatto valanghe di gol ed è una bandiera per questa squadra. I tifosi giustamente gli hanno dato il giusto tributo stasera. Ci ho parlato fino a dieci minuti fa e quando sono venuto in sala stampa l'ho lasciato insieme agli ex compagni. Penso che sia ancora lì, questo ti fa capire che cosa rappresenta Ciro per questa tifoseria ma anche per la squadra."

Mister, quanto le ha fatto piacere invece il coro per lei, il tributo nei suoi confronti? E poi mi dispiace chiederle sempre delle condizioni fisiche dei giocatori però Isaksen è uscito all'intervallo, come sta? Perché stava ritrovando la migliore condizione.

"È chiaro che l'affetto dei tifosi è straordinario perché non ci scordiamo che noi in questo momento siamo una squadra di metà classifica. Vedere quello che abbiamo visto stasera allo stadio per una squadra di metà classifica è straordinario, quindi non finirò mai di ringraziarli. Per quanto riguarda Isaksen vediamo domani, però un piccolo risentimento all'adduttore. Speriamo non sia niente che lo fermi."