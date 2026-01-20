Il Como passeggia e l'Olimpico fischia. Il Messaggero in prima pagina: "Tracollo Lazio"

I fischi dell’Olimpico seppelliscono una Lazio che in casa non sa più vincere e che viene strapazzata con un netto 0-3 dal Como nel posticipo della 21^ giornata di Serie A. L’ultima vittoria tra le mura amiche per i biancocelesti risale addirittura dal 23 novembre scorso contro il Lecce. Con questa sconfitta Maurizio Sarri e i suoi restano al 9º posto a 9 punti dal Como sesto.

La gara all’Olimpico dura appena 90 secondi, il tempo che ci ha messo la squadra di Fabregas per trovare la rete del vantaggio con il terzo gol in campionato di Martin Baturina. Da quel momento la partita è diventata una salita verticale, con il Como che al 24’ ha piazzato il raddoppio con Nico Paz. Lo stesso argentino prima della fine del primo tempo sbaglia il calcio di rigore, ma nella ripresa ci mette appena 5 minuti a chiudere i conti per il definitivo 0-3.

Duro Maurizio Sarri nel post partita: “Abbiamo preso un gol dopo due minuti, contro una squadra di grandi palleggiatori come il Como diventa dura. Ma nel primo tempo non abbiamo fatto così male, potevamo rimetterla a posto con Cancellieri e abbiamo le occasioni per riaprirla. Si è conclusa con il loro terzo gol, nel primo tempo non ho visto una Lazio così disastrosa così si può dire. Poi la partita è finita. E' difficile, prendere gol dopo due minuti contro queste squadre è dura".