Bologna-Celtic, le probabili formazioni: Dallinga dal 1', Italiano senza Orso

Settima giornata di League Phase per il Bologna, atteso da una sfida cruciale per il futuro della formazione in Europa League. La squadra di Italiano, al primo vero momento complicato della stagione, possono sfruttare l'impegno infrasettimanale per ritrovare certezze e il gioco spettacolare ammirato fino al termine del 2025: 11 le lunghezze nel torneo e con una vittoria la squadra rossoblù avrebbe quantomeno la certezza di disputare i Playoff: l'obiettivo è però quello di entrare nelle prime otto, per la qualificazione diretta agli Ottavi di Finale. Avversario di giornata il Celtic e sono punti che pesano forse il doppio: sono 7 i punti degli scozzesi e uno stop potrebbe compromettere la qualificazione.

Come arriva il Bologna

Vincenzo Italiano chiama a raccolta il gruppo, punito forse troppo severamente da un periodo di non piena lucidità. Non ci saranno gli infortunati Lucumi e Bernardeschi, mentre Fabbian ha salutato nei giorni scorsi. Orsolini sarà out e allora formazione pressoché fatta per l'allenatore, che potrà contare nuovamente su Skorupski in porta. Difesa a quattro con Holm, Heggem, Casale e Zortea. Freuler resta fuori lista: in mediana, partita speciale per Ferguson affiancato da Moro. Scelte obbligate sulla trequarti con Odgaard al centro e Rowe e Dominguez ai lati di Dallinga.

Come arriva il Celtic

O'Neill risponderà con il classico 4-3-3. Tra i pali il figlio d'arte Schmeichel, difesa a quattro con Araujo, Trusty, Scales e Tierney. Qualche dubbio in mediana dove, con il faro McGregor, agiranno probabilmente Engels e Nygren. Hyun-Jun regalerà imprevedibilità al tridente, composto anche da Tounekti e l'unico riferimento centrale Maeda.