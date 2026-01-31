Cataldi al 101º regala tre punti d'oro alla Lazio. Il Messaggero titola: "Urlo nel deserto"

In un Olimpico deserto per le proteste dei tifosi, la Lazio torna a vincere in Serie A al termine di una partita pazza contro il Genoa in cui gli uomini di Sarri hanno avuto la meglio vincendo per 3-2.

Dopo un primo tempo abbastanza soporifero e privo di emozioni, succede tutto nella ripresa. La Lazio si porta in doppio vantaggio grazie al rigore trasformato da Pedro e al primo gol in Serie A di Taylor. Il Genoa non ci sta e riacciuffa gli avversari prima con la rete di Malinovskyi su calcio di rigore, poi di Vitinha. Nel finale però, al 101º ancora un rigore, questa volta trasformato da Cataldi, assicura a Sarri i tre punti.

Queste le parole di Basic al termine del match: "Non è facile giocare in uno stadio semi-vuoto come oggi, c'è stata una situazione simile col Lecce. È un peccato per noi, poteva essere una serata ancor più speciale, ma noi possiamo solo concentrarci sul campo. Sul rinnovo io ho accettato l'offerta, poi però non è successo niente".