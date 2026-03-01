Lazio, Sarri su Ratkov: "Al momento è ingiudicabile"

Prima del match tra Torino e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Maurizio Sarri: "Apparentemente non è stato difficile pensare a questa partita. Se pensiamo alla prossima già da ora siamo morti. Ne abbiamo sette fuori, ormai è la normalitò e diventa difficile fare tanti cambi. Ratkov dall'inizio? Il ragazzo è ancora ingiudicabile, parla un'altra lingua e viene da un altro campionato a differenza di Taylor, arrivato in una zona di campo dove c'era necessità".

Le formazioni ufficiali dell'incontro.



TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri