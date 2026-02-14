Derby d'Italia a San Siro, duello Lautaro-Yildiz. QS in apertura: "È sfida da 10"
"Derby d'Italia. È sfida da 10" scrive il QS in apertura quest'oggi soffermandosi sul derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma questa sera allo stadio San Siro di Milano. Chivu contro Spalletti ma in campo sarà spettacolo con il duello a distanza tra numeri 10 Lautaro Martinez vs Yildiz. Nerazzurri per l'allungo sul Milan e per riscattare il 4-3 dell'andata.
Colpo rossonero - "Il Milan rischia, ci pensa Modric a raddrizzare il match a Pisa", scrive il quotidiano sulla vittoria per 2-1 del Milan in casa del Pisa. Rossoneri avanti con Loftus-Cheek, raggiunti al 70' da Loyola. Nel finale però, prima dell’espulsione di Rabiot che salterà il recupero con il Como, il gol decisivo dell'eterno Luka Modric.
