Modric riporta il Milan a -5 dall'Inter, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Colpo di genio"
"Colpo di genio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Luka Modric decisivo nella sfida tra Pisa e Milan vinta dai rossoneri per 2-1 alla Cetilar Arena. Fullkrug sbaglia un rigore. Il Pisa replica a Loftus-Cheek con Loyola ma nel finale ci pensa il campione croato a regalare 3 punti ad Allegri. Espulso Rabiot per proteste: salterà il recupero con il Como.
Derby d'Italia - "San Valentino da batticuore": alle 20.45 in campo Inter e Juventus a San Siro. Lo Scudetto, la corsa Champions: Lautaro contro Yildiz e un piatto ricco.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
