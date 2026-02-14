Atalanta, contro la Lazio "antipasto" della Coppa Italia (esattamente come nel 2019)

Per l’Atalanta la sfida contro la Lazio rappresenta una grande opportunità per avvicinarsi al sesto posto, e considerando anche la doppia sfida tra campionato e Coppa Italia, la posta in palio diventa altissima: un antipasto ovviamente di quella che sarà la semifinale, esattamente come accadde nel lontano 2019 prima dello scontro diretto per l’ambito trofeo.

Lazio-Atalanta di sette anni fa si colloca in un periodo particolare per i nerazzurri: non si trattava solo della prima parte della finale di Coppa Italia di maggio, ma anche di uno scontro decisivo per la rincorsa della Dea verso la Champions League visto che i bergamaschi erano al quarto posto in classifica.

Pronti via e i biancocelesti passano subito in vantaggio con Parolo che sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa atalantina. La Lazio tenta il raddoppio con una grande conclusione di Immobile parata da Gollini, ma è l’Atalanta a pareggiare i conti con il solito Duván Zapata. Poco prima dell’intervallo inoltre Ilicic manda fuori un pallone clamoroso che sarebbe potuto valere il vantaggio.

Nella ripresa lo stesso Ilicic sfiora ancora l'1-2 che però arriva al termine di un’azione che vede Gomez a tu per tu con il portiere: il "Papu" tentenna mettendo il pallone in mezzo dove non arriva nessuno tranne Castagne che sigla la rete del sorpasso. A chiudere i conti sotto la pioggia ci pensa poi Djimsiti che ipoteca l’1-3 di un’Atalanta sempre più vicina alla storica qualificazione in Champions.