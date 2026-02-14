Una e una sola cosa: il Milan doveva solo fare in modo di aspettare. Precisazione su Rabiot

Il Milan doveva fare solo e soltanto una cosa a Pisa: vincere. Probabilmente, non importava come. Servivano solo i tre punti, anche perché oggi ci sarà Inter-Juventus e domani ci sarà Napoli-Roma. E ci è riuscito: con una brutta prestazione sì, ma ci è riuscito. Grazie ad un gol di Modric nel finale sì, ma sempre tre punti sono arrivati. Che, come detto, era ciò che contava di più.

Le parole di Allegri

“Non era semplice. Il Pisa - ha dichiarato Massimiliano Allegri a Dazn al termine della partita - è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice ecco. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo. Però in una settimana può cambiare il campionato.

L'espulsione di Rabiot

La nota negativa da Pisa è l'espulsione di Rabiot, arrivata dopo un giallo (da diffidato) molto molto dubbio e le successive proteste. Per regolamento, però, il francese salterà la sfida di mercoledì contro il Como, poi tornerà col Parma con ancora la diffida sul groppone.