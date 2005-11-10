Lazio, sedici anni dopo di nuovo capolista in solitaria: come è cambiato lo sport il 5836 giorni

Una domenica storica per lo sport italiano dove anche la Lazio riscrive una pagina della sua storia. Se le prime pagine questa mattina sono ovviamente tutte per Kimi Antonelli e il suo leggendario titolo mondiale 73 anni dopo l'ultimo successo italiano, qualche riga la strappa anche la Lazio di Gennaro Gattuso. Il 2-1 contro il Cagliari permette ai biancocelesti di staccare l'Inter e vivere una settimana in testa alla classifica in solitaria, cosa che non succedeva dal 7 novembre 2010. Sono passati 5836 giorni, un'era geologica a livello sportivo dove il mondo è completamente cambiato. Basti pensare che l'uomo che ha riscritto la storia del motorsport italiano aveva quattro anni ed era impegnato nel secondo anno di scuola materna. Sedici anni dopo è sul tetto del mondo mentre la Lazio, in piccolo, si ritrova per sette giorni sul tetto d'Italia.

Lazio, come è cambiato il mondo dello sport in sedici anni

Nella stagione 2010/11 la Lazio si ritrovò in testa alla classifica alla decima giornata con 22 punti. Oggi con quel punteggio la squadra allora allenata da Edy Reja sarebbe fuori dalla Champions League al quinto posto davanti al Milan. Ma quanto è cambiato lo sport in questi 16 anni? Già riavvolgendo il nastro nel calcio si capisce come sia cambiato il mondo, se si considera che Cristiano Ronaldo e Lionel Messi avevano vinto solamente un pallone d'oro a testa. Nel tennis Novak Djokovic era fermo a un solo titolo del Grande Slam prima di conquistarne altri 23 nel corso della sua leggendaria carriera. LeBron James era reduce dall'estate del "The Decision", l'addio a Cleveland per andare a Miami ed era ancora a zero titoli NBA conquistati. In Formula 1 Hamilton aveva conquistato un solo titolo e la Red Bull non aveva mai vinto un mondiale, mentre il digiuno Ferrari era iniziato da soli tre anni. È un altro mondo, ma la Lazio ha riavvolto il nastro di 5836 giorni: i biancocelesti tornano a guardare tutti dall'alto della classifica.