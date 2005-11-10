Il Genoa si sblocca anche in trasferta e cala il tris: quando avere pazienza dà i suoi frutti

Non c'è due senza tre. Il Genoa non si ferma più. La squadra di Daniele De Rossi conquista i primi punti della stagione anche lontano dal "Ferraris" e inanella il terzo successo di fila sul campo del Lecce. Al Via del Mare i rossoblù volano sulle ali del solito Osmajic, bomber e trascinatore in campo della squadra, e di Junior Messias. La rete, con deviazione, di Maleh ha messo pepe sulla partita con Vasquez e compagni che nella ripresa hanno saputo soffrire con grande lucidità e forza.

La pazienza del club

Lo ha sempre ripetuto Daniele De Rossi nelle conferenza stampa delle scorse settimane: "Grazie alla società per la pazienza". In effetti in un calcio sempre più frenetico dove l'allenatore finisce sempre sulla graticola nel momento in cui la squadra non raccoglie i risultati sperati, i club optano sempre per il cambio di guida tecnica. In questo caso invece il presidente Dan Sucu e la dirigenza del Grifone ha puntato dritto sempre sul tecnico romano senza mai metterlo in discussione una sola volta.

Quattro vittorie su cinque dopo la sosta

E i risultati gli hanno dato ragione. Dopo la sosta per le Nazionali il cambio di passo. Vittorie contro Fiorentina, Venezia, Juventus ed infine quella di questa sera contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Un ruolino di marcia "sporcato" solo dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. Quando avere pazienza paga.