Guendouzi, esordio da sogno con il Fenerbahce: gol al Galatasaray e vittoria della Supercoppa

È stato un esordio da sogno quello di Mateo Guendouzi con la maglia del Fenerbahce. Appena tre giorni fa il centrocampista francese si accingeva a disputare quella che sembrava la sua ultima partita all’Olimpico con la Lazio, contro la Fiorentina, salutando il pubblico biancoceleste con emozione. Questa sera, invece, si è ritrovato immediatamente protagonista in Turchia, sbloccando il derby infuocato contro il Galatasaray e conquistando la Supercoppa di Turchia al primo colpo.

A sollevare il primo trofeo del 2026 è la formazione allenata da Domenico Tedesco, che si aggiudica la finale di Supercoppa battendo gli storici rivali al termine di una gara intensa e combattuta. A decidere l’incontro, come detto, è stata la rete di Guendouzi, arrivata a metà del primo tempo con un gran destro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario, facendo esplodere di gioia i tifosi del Fenerbahce.

Nella ripresa la squadra di Tedesco ha gestito il vantaggio, trovando poi il raddoppio grazie a Jayden Oosterwolde. L’esterno sinistro, finito recentemente nel mirino della Roma, ha chiuso definitivamente i conti, regalando al Fenerbahce una vittoria prestigiosa e a Guendouzi un debutto che difficilmente avrebbe potuto immaginare migliore.