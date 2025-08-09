Lazio, Tavares: "Sto raggiungendo la miglior forma. Sarri? Idee diverse da Baroni"

L'esterno della Lazio Nuno Tavares ha parlato in zona mista a margine della sfida che i biancocelesti hanno vinto 1-0 contro il Burnley. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come stai?

"Sto molto bene, siamo vicini a raggiungere la nostra miglior versione, ma dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo ancora un altro test da affrontare, questa vittoria è un ottimo inizio, ma continuiamo a lavorare per la prossima sfida".

Come ti stai trovando con Sarri?

"Ha tattiche diverse da Baroni, penso. Non è che sia più o meno difficile, ma si tratta solo essere in forma e prendere ritmo. Sicuramente miglioreremo lavorando fino ad arrivare al top".

Come stai fisicamente?

"Mi sento molto bene, sto raggiungendo la mia miglior forma. Il fatto di giocare ogni settimana farà bene a me ed alla squadra da questo punto di vista".

E sul modo di giocare della difesa?

"Penso che per il modo in cui stiamo giocando la linea a quattro sia molto importante. Stiamo lavorando ogni giorno su questo, perché dobbiamo arrivare a saper giocare con gli occhi chiusi. Con questo allenatore è molto importante il modo in cui difendiamo".

Il numero 17 di Immobile?

"L'anno scorso lo volevo, ma non potevo prenderlo, mi piace questo numero e quest'anno era disponibile". Come vi trovate a sinistra? "

Sulla catena di sinistra come vi trovate?

"Stiamo imparando ogni giorno a creare più occasioni. All’inizio era un po’ difficile, ma stiamo migliorando partita dopo partita e penso che più giocheremo più miglioreremo".