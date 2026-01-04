Lazio, tra Napoli e mercato: gennaio il mese chiave della stagione

Con la sfida di oggi alle 12:30 contro il Napoli la Lazio entra in quello che rischia di diventare il mese decisivo della stagione. Da una parte la possibilità di fare mercato dopo il blocco estivo, dall'altra una classifica che sembra voler aspettare chi ha iniziato con qualche difficoltà. Partendo dal mercato la società vorrebbe provare ad accontentare Maurizio Sarri e farlo "a costo zero", ovvero portando a Formello i nomi richiesti dal Comandante rimandando le spese almeno all'estate. Si aspettano sviluppi sul fronte Raspadori, con la Lazio che spera di essersi inserita in tempo nella trattativa tra l'ex Napoli e la Roma, con l'Atletico che ha dato il via libera anche alla cessione in prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti sono pronti anche a garantire l'obbligo, cosa che i giallorossi al momento non possono fare. C'è un accordo con Pedraza del Villarreal per la fascia sinistra a giugno, lo spagnolo è in scadenza ma rimane un elemento importante per il submarino amarillo come dimostra il gol segnato ieri contro l'Elche. Difficilmente il Villarreal darà il via libera a cederlo a gennaio, ma la Lazio aspetta buone notizie sia per lui che per Loftus-Cheek, primo nome di Sarri per il ruolo di mezzala, con Samardzic sullo sfondo in un gennaio in cui potrebbe anche partire Guendouzi.

Lazio, le ultime in vista del Napoli

Poi c'è il campo e anche la serata di ieri ha dimostrato che questa Serie A aspetta tutti. Il pareggio della Juve e la sconfitta della Roma permetterebbe addirittura alla Lazio con un successo oggi di andare a -6 dalla Champions, obiettivo che rimane utopistico ma che si avvicinerebbe battendo il Napoli. Servirebbe un'impresa che quest'anno all'Olimpico è riuscita in Serie A contro la Juve e in Coppa Italia contro il Milan, mentre negli altri scontri diretti giocati quasi tutti in trasferta le vittorie non sono arrivate. Contro i campioni d'Italia lo scorso anno i biancocelesti hanno ottenuto due vittorie e un pareggio in tre partite, Sarri spera di mantenere questo score ed è tentato dal lanciare dal primo minuto i protagonisti di questi risultati. Se su Noslin non ci sono dubbi visto l'addio di Castellanos e l'assenza di Dia per la Coppa d'Africa, la tentazione Isaksen sta crescendo di ora in ora nel ballottaggio con Cancellieri. Per il resto nessun dubbio di formazione, a cominciare da capitan Zaccagni a sinistra che giocherà di fronte a quel Conte che da un paio di sessioni di mercato vorrebbe portarlo a Napoli. Nonostante le voci di un interesse (reale e concreto) del Fenerbahce, Guendouzi sarà regolarmente in campo nel terzetto di centrocampo con Cataldi e Basic nella giornata del ritorno di Rovella tra i convocati. In difesa davanti a Provedel nessun dubbio, sulle fasce ci saranno Marusic a destra e Pellegrini a sinistra ai lati della coppia centrale composta da Gila e Romagnoli.