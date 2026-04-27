Lazio, tra ottavo posto e fiducia: con l'Udinese Sarri non vuole cali di tensione

Vietato perdere l'entusiasmo da qui al 13 maggio. La Lazio pensa già alla finale di Coppa Italia contro l'Inter, ma prima ha tre partite di campionato dove per Maurizio Sarri sono due gli obiettivi: mettere nel mirino l'ottavo posto in classifica e mantenere intatta la fiducia costruita negli ultimi due mesi. Dalla sconfitta di Torino del primo marzo, la Lazio ha ottenuto 13 punti in sei partite in Serie A e ha strappato il pass per la finalissima con i nerazzurri. Quattro vittorie con squadre che si trovano nella parte sinistra della classifica, il doppio confronto con l'Atalanta e i soli passi falsi con Parma e Fiorentina. Oggi con l'Udinese Sarri vuole proseguire nel momento positivo e per farlo vuole mettere in campo la formazione migliore possibile dal punto di vista atletico.

Lazio, le possibili rotazioni di Sarri con l'Udinese

Chi non è al meglio non verrà forzato. Mario Gila è out per una leggera distorsione alla caviglia, Marusic è rientrato forzando i tempi di recupero con l'Atalanta e andrà solo in panchina. Il dubbio in difesa è sulla corsia di destra, con Lazzari, Provstgaard e Romagnoli sicuri della titolarità davanti a Motta. Dopo partite consecutive da titolare senza saltare mai un minuto, con i friulani potrebbe tirare il fiato Nuno Tavares. Il ballottaggio con Pellegrini è aperto e Sarri deciderà all'ultimo. In regia torna Cataldi al posto di Patric, con ai suoi lati la conferma di Taylor e Dele-Bashiru avanti su Basic. In attacco verrà dato ancora minutaggio a Zaccagni, che deve ritrovare la brillantezza dopo i tanti problemi che lo hanno frenato nel 2026. Al centro riposo per Noslin, spremuto tra Napoli e Bergamo, con l'olandese che farà spazio a uno tra Dia e Maldini (favorito il senegalese). A destra si proverà a dare fiducia a Isaksen, fermo al gol vittoria contro il Milan di metà marzo.