Il sistema arbitri nel mirino dei pm. Il Messaggero: "Inter, ombre sul Tricolore"

"Il sistema arbitri nel mirino dei pm. Inter, ombre sul Tricolore. Marotta: 'L'Inter era ed è corretta'" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. "Non abbiamo arbitri graditi e non graditi". Il presidente nerazzurro ha commentato la vicenda che ha coinvolto Rocchi e la classe arbitrale respingendo le accuse contro l'Inter.

Il numero uno nerazzurro è tornato su alcuni episodi controversi a livello arbitrale: "Non è per lamentarci ma l'anno scorso oggettivamente abbiamo avuto decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma che avrebbe potuto cambiare l'esito finale di quella stagione. Noi oggi siamo qua a pensare a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l'Inter è estranea a tutto questo e sarà estranea anche in futuro".